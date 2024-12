Dopo la stipula dei primi accordi avvenuta l’8 agosto, il 16 settembre e il 6 novembre c.a., nella mattinata odierna il Questore di Bologna Antonio Sbordone ha siglato la Convenzione anche con i Sindaci del Comune di San Giovanni in Persiceto e di quelli appartenenti all’Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale).

Si ricorda che la Convenzione consente agli Uffici investigativi della Questura l’accesso diretto ai dati e alle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe presenti in queste realtà locali.

L’utilizzo di queste tecnologie consente di prevenire ancora più efficacemente i fenomeni di degrado e criminalità nei Comuni del nostro territorio, e al contempo rappresenta un prezioso supporto alla Polizia di Stato nella fase delle indagini finalizzata ad assicurare alla giustizia gli autori dei reati, in un’ottica repressiva.

L’accordo di oggi è stato stipulato presso la sala consiliare del Municipio di San Giovanni in Persiceto, anche alla presenza dei Comandanti della Polizia Locale degli enti Locali, ed è stata l’occasione per un confronto su diversi fenomeni di illegalità che si verificano sui nei vari territori, come quello delle truffe agli anziani, del gioco illegale, dell’ordine e sella sicurezza pubblica.

“Questa convenzione rappresenta un importante strumento che rafforza l’attività di prevenzione e repressione dei reati, in quanto ci dà la possibilità di monitorare con maggiore tempestività le persone che transitano sui nostri territori”. Queste le parole del Questore Antonio Sbordone, che continua “questo incontro è l’occasione per confrontarci sulle problematiche e sulle criticità dei vostri territori, sui quali la Polizia di Stato vuole impegnarsi sempre di più, in modo da aumentare la sicurezza dei cittadini”.

“La firma del protocollo con la Polizia di Stato e in particolare con la Questura di Bologna – ha dichiarato Lorenzo Pellegatti, Sindaco di San Giovanni in Persiceto – è molto importante per il nostro Comune, da sempre molto attento al tema della sicurezza. Anche noi, come tutto il territorio nazionale, non siamo immuni da fenomeni di micro criminalità ma da anni stiamo mettendo in campo risorse e attività per prevenire e intervenire efficacemente quando necessario. Grazie a questo protocollo, l’accesso diretto della Questura di Bologna al sistema di videosorveglianza e lettura targhe, ora gestito dalla nostra Polizia Locale, costituirà un ulteriore passo avanti per migliorare la sicurezza dei cittadini, sia quella reale che quella percepita”.

“Con questa convenzione l’Unione Reno Galliera ha fatto una scelta precisa in termini di sicurezza, non solo prevenzione attraverso percorsi di formazione e sensibilizzazione alla legalità ma anche monitoraggio del territorio e repressione lì dove necessario – ha dichiarato Stefano Zanni, presidente dell’Unione Reno Galliera.

“Un accordo che ci consente di aggiungere un tassello importante – ha aggiunto il Comandante della Polizia Locale Massimiliano Galloni – un altro passo importante in ottica di una prevenzione più capillare e diffusa nei nostri territori in termini di prevenzione e repressione dei reati e consolidamento del rapporto di collaborazione fra enti”.