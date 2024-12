I Florida Inspirational Singers sono un ensemble costituito dai migliori solisti gospel della Florida Centrale. Il gruppo è diretto dalla talentuosa Nicole Taylor, già vincitrice del Gospel Prize del festival Celebration of Gospel come Best Gospel Singer, e da Pastor John Polk, nome ben noto al pubblico italiano per i suoi numerosi tour con la formazione dei Soul Voices.

Insieme hanno cesellato un gruppo di cantanti e strumentisti che, nati e cresciuti nelle chiese Battiste di Orlando, Tampa e Atlanta, grazie al loro talento sono usciti dallo stretto ambito delle loro “churches” per imbracciare una carriera professionistica accanto ai più notevoli artisti della scena pop e gospel statunitense quali Robin Gibb (The Bee Gees), Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi e innumerevoli altri. Un concerto che include coreografie, virtuosismi vocali e strumentali e tanta interazione con il pubblico, nel più puro e tradizionale spirito gospel.

Mercoledì 11 settembre alle 21:00 i Florida Inspirational Singers saliranno sul palco del Teatro EuropAuditorium di Bologna. Info: info@teatroeuropa.it – 051.372540).