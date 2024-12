Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni più intense sul settore centro-orientale della regione, localmente a carattere di rovescio, nevose a quote attorno ai 800/1000 metri sulla Romagna, a quote inferiori sul settore appenninico emiliano dove localmente si potranno raggiungere anche quote collinari. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio.

Temperature minime quasi stazionarie o in lieve diminuzione, con valori tra 3 e 6 gradi, lievemente superiori lungo la costa. Massime in lieve flessione, comprese tra 5/6 gradi delle pianure centrali e 10 gradi della costa ferrarese. Venti in prevalenza deboli da nord-ovest sul settore centro-occidentale e moderati da nord-est su quello orientale con rinforzi mattutini sulla costa. Generale attenuazione dal pomeriggio-sera. Mare mosso.

(Arpae)