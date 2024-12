Questa mattina a Castelnovo la situazione a seguito del meteo avverso si è presentata complessa ma la viabilità non ha creato grossi problemi, e la scelta di tenere aperte le scuole ha visto i ragazzi arrivare senza eccessive difficoltà.

Afferma il Sindaco di Castelnovo Emanuele Ferrari: “Devo dire con qualche rammarico che ieri per la scelta di mantenere le scuole aperte abbiamo ricevuto diverse critiche: in realtà stamattina l’arrivo alle scuole, pur con le normali difficoltà che può causare la più consistente nevicata arrivata negli ultimi 4 anni, non ha visto eccessivi problemi. Anche i mezzi pubblici hanno viaggiato regolarmente e in sicurezza. Voglio ricordare che la scuola è un servizio primario, che per molte famiglie far rimanere i bambini e i ragazzi a casa presenta delle grosse difficoltà, mentre chi non riteneva che fosse sicuro portarli aveva comunque la possibilità di tenerli a casa. In molti mi hanno segnalato che un mese fa quando abbiamo chiuso a seguito di un allerta idrogeologica la situazione si era rivelata meno problematica di oggi, ma ricordo che in quel caso l’indicazione di chiudere le scuole ci era arrivata dagli uffici dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda il tono polemico di tante segnalazioni e commenti, vorrei sottolineare che i canali social usati come sfogatoio innanzitutto non rappresentano un’interazione con gli uffici comunali, e per questo ieri nell’annunciare l’apertura regolare delle scuole abbiamo scelto di disabilitare i commenti: abbiamo visto infatti che su altre pagine che hanno condiviso l’avviso, la maggior parte dei commenti critici sono stati di un tono francamente irricevibile. Per segnalazioni di disagi e difficoltà, i canali da utilizzare sono esclusivamente quelli istituzionali: presentarsi come possibili salvatori della patria come ha fatto qualcuno, in questo momento non soltanto è inutile ma controproducente. In secondo luogo: sappiamo di avere ancora dei problemi, sui quali lavoriamo ininterrottamente dalle prime ore di domenica. Continua l’opera di sgombero neve da strade, parcheggi e marciapiedi: su questi ultimi purtroppo questa mattina abbiamo registrato qualche ritardo ma stiamo intervenendo. Il problema principale resta quello dei blackout a macchia di leopardo in alcune frazioni. Stamattina Enel mi ha confermato che sono ancora mille le utenze che sul territorio castelnovese devono essere riconnesse. Stanno procedendo con i lavori e anche noi resteremo in contatto costante per cercare di arrivare nel modo più rapido alla soluzione del problema. Per segnalare problematicità particolarmente gravi legate alla mancanza corrente o altre difficoltà legate alla situazione neve, è possibile telefonare all’Ufficio tecnico del Comune al numero 0522 610203, mentre il numero dell’Enel è lo 0522 803500. L’ufficio comunale, in casi in cui ci siano situazioni di fragilità o particolarmente problematiche, segnalerà a sua volta tali criticità ad Enel per stilare le priorità di intervento”.