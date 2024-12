Dopo il successo delle precedenti edizioni, in occasione della festa di santa Lucia, torna presso il Frattini di Guastalla l’iniziativa “PUPAZZI IN BIBLIOTECA”. Non solo spazi, libri, laboratori, racconti e letture animate per bambine e bambini ma anche per i loro pupazzi, i peluches, le bambole, gli orsacchiotti , i ‘morbidosi’ con cui sono soliti giocare.

Le brave e fantasiose bibliotecarie della Biblioteca comunale di Palazzo Frattini invitano tutti i bambini e le bambine a portare il loro pupazzo preferito in biblioteca per “fargli trascorrere due notti tra gli scaffali insieme ad altri pupazzi, come Alce ed Elefante che vivono in biblioteca e non vedono l’ora di giocare tra i libri con nuovi amici”.

Rivolgendosi ai piccoli e assidui frequentatori della Biblioteca di Guastalla, poi, le bibliotecarie raccomandano: “Ricordati di accompagnare il tuo pupazzo in biblioteca nel giorno stabilito e rassicuralo che tornerai a prenderlo dopo la notte di Santa Lucia. Al tuo ritorno riceverai in prestito il libro scelto dal tuo pupazzo”.

COME FUNZIONA

Tutti i bambini e le bambine sono invitati a portare il proprio pupazzo del cuore in biblioteca domani, mercoledì 11 dicembre, per lasciargli passare due notti, compresa la notte di Santa Lucia, insieme ad altri pupazzi. Quando arrivano, i pupazzi vengono accolti e ricevono una piccola targhetta con il loro nome e quello del loro bambino.

Le bibliotecarie organizzano una serie di set fotografici per documentare ciò che i pupazzi fanno durante queste due notti: sicuramente giocheranno tra gli scaffali, scopriranno gli spazi della biblioteca, si iscriveranno, prenderanno in prestito un libro oppure lo leggeranno, e si occuperanno anche dei preparativi per fare la nanna.

Consegna dei pupazzi presso la Biblioteca comunale di Guastalla:

mercoledì 11 dicembre dalle 14:00 alle 18:30

Ritiro dei pupazzi con sorpresa:

venerdì 13 dicembre dalle 14:00 alle 18:30

La Notte dei Pupazzi in biblioteca si ispira alla Stuffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli USA e dal 2020 anche in Giappone (nel quartiere Itabashi di Tokyo) con il nome di Nuigurumi Otomarikai. L’iniziativa è raccontata anche nell’albo illustrato di Kazuhito Kazeki e Chiaki Okada, pubblicato nel 2022 da Kira Kira edizioni, “Una notte in biblioteca”.

Per info: 0522 839755 biblioteca@comune.guastalla.re.it