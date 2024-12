Nel cuore di Spilamberto, dove le strade si vestono di luci scintillanti e l’aria si riempie di melodie incantate, la rassegna “È Natale a Spilamberto” ci invita a vivere la magia di questa stagione. Tra note melodiose e storie da raccontare, il paese si trasforma in un vero palcoscenico.

Giovedì 12 dicembre, alle 18, al Panarock, il concerto di Natale del Libero Conservatorio Municipale Jacqueline Du Pré ci regalerà melodie emozionanti, mentre una raccolta fondi sosterrà la tournée degli studenti in Scandinavia. Un momento per sognare, per condividere la passione per la musica e per fare progetti.

Venerdì 13 dicembre, alle 20.30, allo Spazio Eventi L. Famigli, “Incroci” ci condurrà in un viaggio teatrale e canoro, dove un giovane e un anziano si incontrano su una panchina nell’incrocio centrale del paese. Attraverso le loro parole, scopriremo storie di vita, di amicizia e di cambiamento, a cura di Multispilla Coro Multietnico APS. Un invito a riflettere sulla bellezza degli incontri, che arricchiscono le nostre esistenze.

La serata di sabato 14 dicembre, alle 20.30, nell’Ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli, ci porterà a “Cantiamo sul Mondo”, un racconto che celebra la solidarietà. Le voci di Fabio e Stefano Ferri, accompagnate da immagini evocative, ci guideranno attraverso storie di speranza e di umanità, con la presentazione del Segretario Generale di Overseas, Giuseppina Caselli. La mostra di oggetti provenienti dai luoghi di intervento dell’Associazione Overseas sarà un ulteriore richiamo all’importanza dell’unione e della condivisione.

Infine, domenica 15 dicembre, il mercato storico Ottocento e dintorni animerà le vie del centro. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, il Torrione aprirà le sue porte ad ingresso libero, invitando tutti a scoprire la storia e la cultura che ci circonda. Un’occasione per celebrare insieme l’identità di Spilamberto, a cura de La Banca del Tempo di Spilamberto.

Per il programma completo, visitate il sito www.comune.spilamberto.mo.it e seguite i canali social del Comune.