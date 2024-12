Il Premio Nobel per la Fisica del 2024 è stato assegnato a Hopfield e Hinton per le loro scoperte rivoluzionarie nell’ambito delle reti neurali artificiali, segnando un momento storico: è la prima volta che il riconoscimento più prestigioso della Fisica va a innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. Ma anche il Premio Nobel della Chimica è andato ad un’innovazione basata su Intelligenza Artificiale: Alphafold, una metodologia implementata da Google Deepmind, che ha aperto nuovi modi di fare ricerca tramite intelligenza artificiale anche nel campo della Chimica.

Per approfondire queste tematiche il Dipartimento di Fisica, Informatica e Matematica – FIM (edificio di Matematica, aula M1.7) ospita, giovedì 12 dicembre dalle ore 18.30, l’evento gratuito e aperto al pubblico “Una notte da Nobel: l’intelligenza artificiale che riscrive la scienza”, organizzato da ML Modena (Machine Learning Modena), la community dedicata al mondo del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale.

Nel talk verranno esplorati non solo i progressi tecnologici, ma anche il significato più ampio di questi Nobel straordinari: un segnale di quanto l’intelligenza artificiale, nata come disciplina matematica ed informatica, sia ormai divenuta uno strumento fondamentale della scienza, abilitando scoperte altrimenti impensabili.

I relatori saranno Giorgia Franchini, ricercatrice del FIM di Unimore e docente di diversi corsi di modelli matematici per l’IA e Mattia Verasani, AI Specialist di Tetra Pak e uno dei fondatori di ML Modena.

“L’iniziativa si colloca all’interno delle attività di Terza Missione di Unimore, riflettendo l’attenzione crescente del pubblico verso i temi dell’Intelligenza Artificiale negli ultimi anni. L’obiettivo principale è rendere accessibili al grande pubblico argomenti spesso complessi, favorendo così la diffusione e la condivisione delle ricerche del Dipartimento FIM con tutti coloro che sono curiosi o interessati” – commenta la Dott.ssa Giorgia Franchini.

ML Modena (Machine Learning Modena) è una community dedicata al mondo del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale che si pone l’obiettivo di tenere attivo un dialogo sulle opportunità che queste nuove tecnologie offrono per rendere più competitive aziende e laboratori di ricerca, ma anche per immaginare un futuro innovativo per il territorio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: professionisti, amministratori, docenti, ricercatori, studenti, appassionati, curiosi.

L’incontro di giovedì 12 dicembre verrà trasmesso anche in streaming su YouTube. Per le iscrizioni consultare la pagina: https://mlmodena.it/eventi/2024-12-12-una-notte-da-nobel/