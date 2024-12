Geovest presenta la sua innovativa video-guida digitale per la raccolta differenziata, un progetto che coniuga tecnologia e sostenibilità. Grazie all’utilizzo di avatar animati, la guida offre un’esperienza interattiva che accompagna gli utenti nella comprensione delle corrette modalità di gestione dei rifiuti.

Disponibile in diverse lingue (italiano, inglese, arabo, cinese, francese, rumeno e urdu), la guida fornisce informazioni dettagliate sulle buone pratiche di raccolta differenziata e sull’utilizzo dei servizi offerti da Geovest. Ogni avatar, attraverso un’audio-guida chiara e intuitiva, illustra agli utenti temi cruciali come: la separazione dei materiali (carta, plastica, organico, vetro e lattine, indifferenziato); le modalità di accesso ai centri di raccolta e a servizi a chiamata; le opportunità di compostaggio domestico e da ultimo, ricorda i comportamenti vietati che possono essere sottoposti a sanzioni amministrative.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare e supportare i cittadini nel ridurre la produzione di rifiuti e ottimizzare la raccolta differenziata, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita.

Il Presidente William Maccagnani esprime particolare soddisfazione e aggiunge: “Svolgiamo quotidianamente servizi per i cittadini e per le imprese nell’ottica della sostenibilità con un modello che integra principi ambientali, sociali e di governance in ogni decisione. Grazie a un’interfaccia accessibile e alla disponibilità multilingue, con la guida garantiamo inclusività e massima diffusione delle informazioni”.

Per accedere alla video-guida, basta visitare il sito ufficiale di Geovest e presto sarà disponibile anche sull’app Ataldegmè.

Geovest invita tutti i cittadini a esplorare questa nuova iniziativa e a unirsi all’impegno comune per un futuro più sostenibile.

Per maggiori informazioni:

Visita il sito www.geovest.it o contatta il Numero Verde 800 27 66 50.