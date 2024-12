Il sindaco Matteo Lepore, come già anticipato il 2 agosto scorso nel suo intervento alle celebrazioni della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ha deciso di conferire la Turrita d’argento a Paolo Bolognesi (Presidente Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 Agosto 1980), Daria Bonfietti (Presidente Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica) e Rosanna Rossi Zecchi (già Presidente Associazione vittime della “Uno bianca”).

La consegna avverrà martedì 17 dicembre, alle ore 11.30, nella Sala del Consiglio comunale a Palazzo D’Accursio.

Queste le parole con cui il Sindaco il 2 agosto scorso ha motivato la decisione:

“Avete rappresentato centinaia di famiglie che hanno subito torti inimmaginabili e per tutta la vostra vita avete dedicato le vostre giornate e le vostre notti, sacrificato i vostri affetti e le vostre energie affinché la verità venisse a galla. Il vostro è stato un cammino coraggioso e instancabile, carico di dolore vero, ma indissolubilmente pieno di amore e di generosità. Ecco perché come Sindaco di Bologna, a nome della città medaglia d’oro per la Resistenza e il valor civile, ho deciso di conferire a ciascuno di voi la Turrita d’argento, come riconoscimento e ringraziamento da parte nostra per tutto quello che avete fatto per noi e per le future generazioni”.