Il Comune di Concordia ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la manutenzione delle aree verdi presenti nel territorio comunale.

In conformità con il recente Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni, il Comune ha la possibilità di affidare la gestione e la manutenzione di specifiche aree verdi a soggetti privati, aziende e associazioni che desiderano utilizzare questi spazi a fini pubblicitari e di visibilità.

Le aree disponibili per la sponsorizzazione sono quattro: le aree verdi e le aiuole di Piazza Marconi e via Garibaldi, l’area di rinaturalizzazione adiacente alla scuola secondaria Zanoni e il parco vicino al Teatro di Vallalta, comprensivo delle aiuole circostanti. I privati interessati possono altresì avanzare ulteriori proposte di sponsorizzazione per altre aree verdi, che saranno valutate dall’Amministrazione comunale.

Gli sponsor si occuperanno, a proprie spese, della manutenzione ordinaria delle aree verdi, che include operazioni periodiche di pulizia, sfalcio e semina. Inoltre, potranno realizzare attività di valorizzazione degli spazi, come la sostituzione del tappeto erboso e della pavimentazione, la posa di piante e fiori ornamentali e l’installazione di impianti di irrigazione.

I contratti di sponsorizzazione avranno una durata di cinque anni, consentendo agli sponsor di ottenere visibilità attraverso la comunicazione sui canali istituzionali e social dell’Amministrazione comunale e tramite l’apposizione di cartellonistica nelle aree verdi, nel rispetto del Regolamento per l’esposizione pubblicitaria e del Codice della strada.

I soggetti interessati possono inviare la loro proposta di sponsorizzazione all’indirizzo PEC del Comune di Concordia: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it, entro il 28 febbraio 2025. Per chiarimenti e informazioni, è possibile contattare il responsabile dell’Area Servizi interni e istituzionali, dott. Francesco Sgueglia, all’indirizzo e-mail: francesco.sgueglia@comune.concordia.mo.it.

I progetti inviati saranno valutati dai settori competenti dell’Amministrazione comunale e, in caso di proposta ritenuta idonea, i soggetti privati saranno invitati a stipulare un contratto di sponsorizzazione. In caso di più offerte concorrenti, sarà avviata una negoziazione diretta con gli offerenti.

“Con questo avviso, perseguiamo l’obiettivo di avere aree verdi curate e di qualità, consentendo al contempo di dare visibilità alle imprese e alle realtà del territorio che vorranno partecipare,” ha dichiarato l’assessore al patrimonio e cura del territorio, Aldo Stefanini. “È la prima volta che a Concordia viene indetto un bando che coinvolge i privati nella gestione delle aree verdi. Con questa iniziativa, intendiamo migliorare ulteriormente la qualità della gestione del nostro territorio, trasformando le aree verdi, frequentate quotidianamente da molte persone, in vetrine per valorizzare le attività produttive locali.”

“Ringrazio fin d’ora tutte le aziende e associazioni che parteciperanno al bando. Questo rappresenta l’inizio di una nuova e proficua collaborazione tra settore pubblico e privato, già presente in altri ambiti, e ci auguriamo possa durare a lungo” ha concluso la sindaca Marika Menozzi.