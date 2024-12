Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, in vista delle festività natalizie, i Carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un esercizio commerciale situato nella Bassa Parmense.

Durante l’ispezione, sono state rinvenute e poste sotto sequestro amministrativo 49 candele per torte e 149 trombette giocattolo, per un valore commerciale complessivo di 500 euro. Le candele risultavano prive di etichettatura con simboli o diciture obbligatorie, mentre le trombette erano sprovviste della marcatura CE, elemento fondamentale per attestare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza europei.

Al legale responsabile dell’esercizio commerciale sono state contestate le relative violazioni amministrative, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un totale di 5.000 euro.

Questa operazione sottolinea l’importanza dei controlli preventivi per garantire la sicurezza dei consumatori, in particolare nel periodo natalizio, quando la richiesta di prodotti aumenta e il rischio di immissione sul mercato di articoli non conformi diventa maggiore. L’attività dei Carabinieri del NAS è rivolta a tutelare la salute pubblica e la sicurezza delle famiglie, ricordando l’importanza di acquistare prodotti certificati e regolari.