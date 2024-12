L’intervento per il ripristino della corrente elettrica nella microarea di via Django è in corso. Vigili del Fuoco e Hera hanno appurato che l’incendio che si è sviluppato la scorsa notte e limitato a quadri elettrici, è legato a motivi di sovraccarico della centralina a causa di allacciamenti privati irregolari.

I tecnici stanno attualmente lavorando per ripristinare l’allacciamento in sicurezza nel minor tempo possibile. Nel frattempo, l’amministrazione comunale continuerà a garantire la tutela delle persone più deboli, minori e anziani. Una decina le persone alle quali, attraverso l’attivazione del Pris, il Pronto intervento sociale, la scorsa notte è stata garantita l’accoglienza in albergo. È inoltre in corso una valutazione sulla presenza di eventuali ulteriori fragilità per cui risulti opportuno offrire ospitalità fino al ripristino.

Nella microarea di via Django è inoltre attualmente in corso un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato con una delibera di Giunta di marzo, del valore di 180.000 euro. I lavori riguardano l’adeguamento dell’impianto idrico, già arrivato a conclusione, e quello dell’impianto elettrico, in corso in queste settimane e temporaneamente sospeso per qualche giorno in attesa della fornitura di materiale.

Obiettivo dell’intervento è il miglioramento delle condizioni di sicurezza e legalità rispetto agli allacciamenti elettrici e idrici nella microarea: si era già verificato, infatti, un paio di anni fa, un episodio di incendio legato al sovraccarico della centralina sempre a causa di allacciamenti irregolari. L’erogazione dell’elettricità era stata ripristinata e garantita attraverso un allacciamento generale in attesa, appunto, dell’intervento in corso, con il quale vengono installati contatori individuali intestati alle singole famiglie, che consentiranno di individuare la provenienza di eventuali futuri allacciamenti abusivi. I lavori puntano anche a risolvere gli annosi problemi di dispersione idrica che si verificano nell’area.