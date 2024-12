Proseguono le iniziative natalizie a Maranello. Sabato 14 e domenica 15 dicembre due giornate di eventi proposti dal Comune di Maranello e del Consorzio Maranello Terra del Mito.

In Piazza Libertà è aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio (giorni feriali 14.30-19, prefestivi e festivi dalle 10 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 22). Sabato 14 alle ore 11 la Biblioteca Mabic propone “Leggi con me”, letture per bambini fino ai 6 anni. Domenica 15 in Piazza Libertà dalle 9 alle 19 il grande mercatino dell’arte e dell’ingegno, dei commercianti e delle associazioni con esposizione e vendita di prodotti tipici natalizi, alle 11 le premiazioni della settima edizione della Disfida della Zuppa Inglese, a cura del Comitato Maranello Tipico e dell’Associazione Il Matraccio, dalle 11.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17 “Il carretto di Natale”, spettacolo itinerante di canto, storie, musica, giocoleria e gag comiche (Compagnia Claudio e Consuelo), per tutta la giornata DJ set a cura di Dj Ans. Domenica 15 apertura della Mostra dei Presepi alla Parrocchia di Torre Maina (nei giorni festivi con orario 10-12.30 e 15.00-18.30 e prefestivi il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, fino al 12 gennaio) e “Maranello per Telethon”: alle 12.30 alla Sala Scaramelli pranzo benefico con raccolta fondi a sostegno della ricerca, alle 17 all’Auditorium Enzo Ferrari il concerto con l’ensemble giovanile “Band Giovani Note” di Spilamberto, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.