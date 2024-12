I ragazzi di Emiliano Bigica, campioni in carica del torneo Primavera 1, devono interrompere il loro cammino in Youth League dove erano approdati per la prima volta nella storia della formazione giovanile di casa.

I neroverdi sono scesi in campo al Ricci nel tentativo di ribaltare un risultato complesso che vedeva i ragazzi del Betis avanti per 3 a 1 nella partita di andata. Situazione per nulla semplice considerando gli spagnoli come lo stesso mister del Sassuolo li aveva definiti alla vigilia ovvero un avversario tosto, importante, con grandissima qualità.

Nella gara di casa le reti sono arrivate verso la parte finale della partita e per l’esattezza al minuto 86 quando per il Betis ha segnato Marina su una azione viziata da un fallo su Viganò che l’arbitro non riscontra. I neroverdi hanno poi cercato di riprendere la gara nei minuti finali con un uomo in meno a seguito dell’espulsione di Leone in diverbio con gli avversari sull’azione che ha portato lo svantaggio.

Al 94’ un fallo in attacco ai danni di Ardizzone procura ai padroni di casa un calcio di rigore grazie al quale dagli undici metri Kevin Bruno realizza il gol del pareggio. Un pareggio che non consente al Sassuolo di superare il terzo turno di Youth League ma usando le stesse parole di Mister Bigica, un risultato che comunque lascia intatto il valore di un’esperienza bellissima e che si porteranno dentro, e che sono conquistati con sudore e sacrifici.

Il Sassuolo Primavera ora dovrà avere la testa al campionato e a un titolo da difendere già nella prossima sfida diretta al vertice contro la Fiorentina.

(Claudio Corrado)