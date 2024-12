Sabato 14 dicembre 2024 alle ore 16.00 al Museo di Nonantola è prevista l’inaugurazione della nuova edizione di NonantoInvital’Arte, la rassegna che unisce gli eventi artistici nonantolani: Premio Iva Montepoli di pittura e scultura presso il Museo di Nonantola e FuoriMostra il circuito espositivo diffuso con 43 allestimenti nelle vetrine e nei locali commerciali, per tutto il periodo natalizio.

L’intervento del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Massimo Po

“Anche quest’anno la mostra si presenta come un’esperienza di unione, di condivisione e di celebrazione del talento. Abbiamo il privilegio di ospitare 210 artisti provenienti da tutta Italia, professionisti e appassionati, che con il loro impegno e la loro passione hanno scelto di esprimere la propria arte in un luogo che da sempre ha una forte vocazione culturale: Nonantola. Il nostro paese si apre all’arte, la invita a far parte del nostro vivere quotidiano, a condividerla e a lasciarla permeare nelle nostre strade, nei nostri cuori, nella nostra storia. Un invito che non è solo rivolto agli artisti, ma anche a ciascuno di noi, perché ogni visita a questa mostra è un’occasione di riflessione, di emozione e di scoperta.

Ogni quadro e ogni scultura raccontano una storia, un punto di vista, un’emozione che ci arricchisce e ci fa guardare il mondo da una prospettiva diversa. L’arte, in fondo, è questo: un invito continuo alla bellezza, alla meraviglia e alla comprensione reciproca. È un linguaggio universale che va al di là delle parole e che ci unisce, indipendentemente dalla nostra provenienza, dalla nostra storia o dalla nostra età.

Voglio, innanzitutto, ringraziare gli artisti che hanno partecipato a questa iniziativa. Ringrazio i gruppi NonantolArte e PhotoNonantolArte dell’Associazione La Clessidra e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della mostra, senza dimenticare gli sponsor e i partner che hanno creduto in questo progetto”.

L’artista nonantolano Paolo Sighinolfi sarà ospite d’onore della mostra e riceverà il Premio Città di Nonantola 2025.

Insegnante di educazione artistica, dagli anni 80 è presente in tante rassegne e simposi internazionali su pietra e su legno. Ha realizzato numerose opere pubbliche tra le quali il monumento alla pace in piazza Guido Rossa a Nonantola e l’urna in bronzo e cristallo, per le reliquie di S. Silvestro I Papa, all’Abbazia di Nonantola. Ha realizzato la medaglia ufficiale per il Capo dello Stato, in occasione delle celebrazioni del 50° della Resistenza e lotta della Liberazione. È uno degli artisti fondatori del gruppo “Cascina degli Artisti” a Collegara e organizzatore della rassegna “48 ore di scultura nel bosco e nell’aia”.

Nonantola Città d’Arte

Nelle sale espositive, durante i giorni di apertura, si susseguiranno appuntamenti rivolti al pubblico, visite guidate e laboratori.

In mostra sarà possibile acquistare il calendario “Nonantola Città d’Arte”, realizzato con le immagini dei dipinti premiati durante l’estemporanea En Plein Air 2024 a tema “Nonantola e il suo territorio”.

La giuria

Una giuria d’eccezione valuterà e premierà le opere in concorso: Michele Fuoco – giornalista e critico d’arte, Franco Bulfarini – critico d’arte, Paolo Sighinolfi – artista scultore, Filomena di Martino – artista e critica d’arte, Pamela Tavernari – presidente associazione Aemilia, Liviana Morselli – artista. Anche il pubblico farà la sua parte votando le opere preferite.

Conclude il Vicesindaco: “Consiglio quindi a tutti voi di immergervi in questa esposizione, a lasciarvi guidare dalle emozioni che queste opere sapranno suscitare, scoprire la varietà di stili, colori, forme e concetti che compongono NonantoInvitaL’Arte.

E, infine, vi invito a considerare l’arte non solo come una forma di espressione, ma anche come un’opportunità di incontro e di crescita e, perché no, anche di ispirazione per il futuro”.

Premiazione il 12 gennaio 2025

L’evento si concluderà con la cerimonia di premiazione domenica 12 Gennaio 2025 alle ore 16.30 presso il Teatro Troisi, durante la serata la giovane tennista nonantolana Demi Reggianini riceverà dall’Amministrazione Comunale il premio Città di Nonantola per meriti sportivi conseguiti in Italia e all’estero.

La mostra seguirà i seguenti orari di apertura

14 Dicembre 16.00 / 20.00

15 Dicembre 9.30 / 12.30 – 15.30 / 18.30

16 . 17 . 18 . 19 Dicembre 9.00 / 12.00

20 . 21 . 22 Dicembre 9.30 / 12.30 – 15.30 / 18.30

23 . 24 Dicembre 9.30 / 12.30

25 Dicembre 15.30 / 18.30

26 . 27 . 28 . 29 9.30 / 12.30 – 15.30 / 18.30

30 Dicembre 9.30 / 12.30

1 Gennaio 15.30 / 18.30

2 Gennaio 9.00 / 12.00

3 . 4 . 5 . 6 Gennaio 9.30 / 12.30 – 15.30 / 18.30

7 . 8 . 9 GENNAIO 9.00 / 12.00

10 . 11 Gennaio 9.30 / 12.30 – 15.30 / 18.30

12 Gennaio 9.30 / 12.30 – 16.30 premiazione al Teatro Troisi

Prenotazione visite guidate

Tel. 059 896656 – museo@comune.nonantola.mo.it