Sabato 14 dicembre, alle ore 10, “Party Games” in biblioteca a Castelnovo di Sotto (via Dante Alighieri 28). Sarà una mattina dedicata ai giochi da tavolo per bambini dai 5 anni in su. L’ingresso sarà libero e la prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it o telefonando al numero 0522.682533.