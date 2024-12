Indaga l’animo umano di ieri e di oggi Dioggene, lo spettacolo in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 14 dicembre alle ore 21.00.

Protagonista assoluto di questa pièce teatrale – scritta e diretta da Giacomo Battiato – è Stefano Fresi, che interpreta l’unico personaggio attorno a cui ruota l’intera narrazione: Nemesio Rea, un uomo di umili origini che diventa poi un attore famoso.

Il monologo si divide in tre quadri, ambientati in tre epoche diverse, che dal Medioevo all’attualità raccontano il percorso di crescita e consapevolezza di uno stesso individuo, e che mettono tutti in luce tematiche ancora oggi largamente sentite e universali, quali l’odio, la violenza, l’ottusità dell’uomo e la necessità di una società di circondarsi di amore e bellezza…

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it