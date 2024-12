Burattini, mattoncini, giochi di una volta e Babbo Natale. Sarà un fine settimana dedicato ai bambini a Castelnuovo e Montale, a cominciare dallo spettacolo di sabato 14 dicembre “Moffola e Ciaspola, le avventure di due renne pigrone”, portato in scena alle 16 all’Ecovillaggio di Montale dalla Compagnia “L’arca di Noé”.

Domenica 15 dicembre in piazza Braglia a Montale è tempo di mercatini natalizi, mercato toscano e mercato di prodotti gastronomici, in attesa di Babbo Natale, che porterà regali a tutti i bambini. A Castelnuovo, nella tensostruttura di piazza Cavazzuti troverà spazio la casetta di Babbo Natale, i giochi di una volta e l’area mattoncini, per una giornata di svago e divertimento, proposta da Circowow.