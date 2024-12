Ieri sera, presso la Biblioteca Mabic, il Comune ha assegnato 29 borse di studio ad altrettanti studenti maranellesi delle scuole superiori.

Alla presenza dei familiari dei premiati, Il Sindaco Luigi Zironi ha consegnato i riconoscimenti ai ragazzi e alle ragazze che nell’anno scolastico 2023/24 si sono distinti per rendimento nelle scuole secondarie di 2° grado, sia statali che paritarie, compresi i corsi serali.

Agli alunni e alle alunne premiati, il Sindaco ha portato “le congratulazioni sincere dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città”.

“È una cerimonia che ci emoziona sempre tanto, che vive dei sorrisi di questi ragazzi e degli sguardi orgogliosi dei loro familiari – aggiunge il primo cittadino -. È un piccolo supporto per il loro percorso ed è innanzitutto un riconoscimento che vuole trasmettere loro fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. La loro crescita non sarà fatta di solo studio, ma anche di consapevolezza dei propri talenti, voglia di scoprire e forza di sognare. Saremo al loro fianco, perché continuino a sondare sotto la superficie delle cose con la personalità e la curiosità che stanno dimostrando sui banchi di scuola”.