Nell’aprile del 2012, l’odierno condannato, un uomo di 52 anni calabrese, si rendeva responsabile ad Alba, in provincia di Cuneo, del reato di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria. A seguito dell’iter processuale, con sentenza emessa in data 10/01/2020 dalla Corte d’appello di Torino Sez. 1, in riforma della sentenza del 09/12/2015 emessa dal tribunale di Asti, divenuta definitiva il 10 febbraio 2023, l’uomo è stato riconosciuto colpevole, e condannato a 3 anni di reclusione oltre al alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un Impresa Commerciale ed incapacità di esercitare l’ufficio direttivo d’Impresa.

Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in data 11 dicembre scorso ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione in regime di semilibertà. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nel pomeriggio del 12 dicembre dai Carabinieri della Stazione di Brescello, nel cui comune l’uomo risiede. I militari della stazione di Brescello, quindi, hanno raggiunto l’uomo presso la propria abitazione in cui si trovava, lo hanno arrestato ed hanno dato esecuzione al provvedimento accompagnando l’uomo in carcere per l’espiazione della pena in regime di semilibertà.