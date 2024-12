I fenomeni atmosferici he hanno provocato danni anche nella provincia di Reggio Emilia nell’ottobre scorso, non hanno risparmiato quella di Bologna, dove a Castenaso è stato anche coinvolto il magazzino comunale che ospitava casse di reperti storici rinvenuti durante dei lavori effettuati sul territorio comunale.

Per poterli ripulire dal fango alcuni volontari di Green ODV, da anni operativi sulla salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali hanno operato – in concerto con il Coordinamento di Protezione Civile di Reggio – per la messa in sicurezza ed il recupero di intere casse di reperti, operazione che terminerà nei primi mesi del prossimo anno.

L’Associazione da circa un mese è infatti iscritta fra quelle di protezione civile e grazie al contributo di volontari con un’esperienza anche decennale è in grado di operare su molti fronti, come il dissesto idrogeologico, la ricerca persone scomparse, la segreteria di emergenza, le attività legate alla cucina e anche sui beni culturali e sull’antincendio boschivo. Proprio quella sui beni culturali è un’attività particolare, di concerto con le Soprintendenze e che viene subito dopo la messa in sicurezza delle persone e del territorio, per non disperdere irrimediabilmente il parimonio storico e culturale che caraterizza il nostro Paese.

Chi volesse aggiungersi alla squadra può contattare il numero 389.5594867 o info@greenodv.it