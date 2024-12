Una nuova festa, un nuovo concept per ospitare la cittadinanza e turisti che a partire dalle ore 22:00 di martedì 31 Dicembre, potranno celebrare l’arrivo del nuovo anno ballando e divertendosi in Piazza Martiri del 7 Luglio.

L’immaginario scelto per l’iniziativa, attinge al mondo degli storici vintage luna park.

Momenti tanto attesi per le famiglie, costellati di luci e balocchi dove la cittadinanza si ritrovava per condividere dei momenti di sano e semplice divertimento.

E’ questo infatti l’obiettivo della manifestazione: offrire una serata che possa abbracciare i gusti di un pubblico variegato con la promessa di far divertire le diverse generazioni.

“La nostra idea di Capodanno è il proseguo naturale del calendario di iniziative che caratterizzano il periodo delle feste – spiega l’assessora a Economia urbana con delega al Centro storico, Stefania Bondavalli – Il nostro obiettivo è quello di portare le famiglie nel nostro bellissimo centro storico, creando momenti di socialità e condivisione. Da qui la decisione di organizzare un veglione, la tradizionale festa di fine anno, che sposa musica da ballo, per tutte le età, alle suggestive proiezioni di luce. Sarà la festa della nostra città, un momento pensato, creato e messo in scena proprio per Reggio Emilia”.

La direzione artistica dell’evento sarà a cura di Simone Ranieri – già ideatore di show per eventi internazionali quali il “World children’s day” con Papa Francesco presso lo Stadio Olimpico di Roma e di molteplici cerimonie televisive per il Giro d’Italia (…) – che a Reggio Emilia presenta lo spettacolo “Reggio di Luna”.

Il principale protagonista, al centro dell’evento, sarà in primis Reggio.

La sua piazza, la suggestiva facciata del Teatro Municipale Romolo Valli e le architetture degli edifici che saranno valorizzate da disegni luce.

Il cast artistico che scenderà in pista sarà un nutrito gruppo di musicisti, cantanti e performer che animerà la grande festa.

Alla consolle sarà presente il DJ e producer “HIERROS”.

Nel suo percorso artistico si è esibito in alcuni dei principali top club d’Italia tra cui Samsara Gallipoli, Space Club Firenze, Old Fashion Milano, Terrazza Duomo ed internazionali in Grecia, Croazia, Spagna…

Mentre ad infiammare gli animi ci penserà la più grande party band italiana che fonde energia e musica ad un grande spettacolo di intrattenimento: gli “SHOWZER”.

Nato dalla visione di Antonio Morelli – direttore artistico, produttore e performer – il progetto incarna una passione senza confini, capace di ispirare e stupire.

Gli spettacoli hanno illuminato palcoscenici in tutta Italia, da Nord a Sud, e conquistato il pubblico di Spagna, Francia, Inghilterra e Grecia, oltre a collaborazioni con grandi brand e aziende di prestigio, portando ovunque la qualità del suo intrattenimento.

L’essenza del successo? La famiglia.

“Il cuore di ogni spettacolo è il lavoro di squadra – spiega Antonio Morelli – La nostra forza sta nella sinergia tra gli artisti, nella cura per i dettagli e nel rispetto reciproco. Sono questi i valori che ci permettono di creare spettacoli unici, pensati su misura per ogni situazione e luogo.”

Showzer è un’esperienza che coinvolge e stupisce.

Gli spettacoli si distinguono per l’altissimo livello artistico e qualitativo, in continua crescita. Ogni performance è un’evoluzione: musicisti, cantanti, acrobati e performer interagiscono tra loro e con il pubblico in un turbine di effetti speciali, acrobazie mozzafiato e scenografie sorprendenti. Il risultato è uno show che lascia a bocca aperta, combinando stupore, divertimento ed emozione.

Le cantanti portano sul palco la loro straordinaria esperienza maturata anche durante tour al fianco di artisti di fama internazionale come Elodie e Damiano dei Måneskin. Le loro voci rappresentano l’anima musicale di Showzer, arricchendo ogni spettacolo con interpretazioni uniche ed emozionanti.