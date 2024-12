A Spilamberto, lungo la strada provinciale 569 in un tratto adiacente all’intersezione con via Poggioli, verrà istituito da martedì 17 dicembre un senso unico alternato in corrispondenza di un ponticello della lunghezza complessiva di circa 10 metri.

La limitazione al transito è propedeutica ad un prossimo intervento di manutenzione straordinaria della struttura e consentirà di poter avviare i lavori senza che, nel frattempo, il manufatto subisca fenomeni di deterioramento strutturale.