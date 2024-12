Un momento informale, per scambiarsi gli auguri e rinnovare quella collaborazione indispensabile alla città.

Si è svolto ieri pomeriggio, nel foyer del teatro Carani, l’appuntamento voluto dall’Amministrazione comunale per un saluto in occasione delle Festività natalizie in cui, oltre al Sindaco Matteo Mesini ed alla Giunta comunale, erano invitati i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i Dirigenti scolastici, i Sacerdoti, i rappresentanti cittadini delle Associazioni di categoria e dei Sindacati.