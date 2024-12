A partire dalla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie, il 7 gennaio 2025, Cir subentrerà definitivamente alla ditta Dussman per il servizio Mensa nelle scuole di Sassuolo. Ad annunciarlo è l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Maria Savigni.

Come si ricorderà il Consiglio di Stato, Sezione III, con Sentenza n. 7582 del 16/09/2024 ha disposto l’annullamento (in riforma della sentenza TAR Bologna n. 128/2024) dell’ aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Sassuolo a Dussmann Service srl; in ottemperanza alla sopracitata sentenza n. 128 del TAR Emilia Romagna “… Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) ….annulla gli atti impugnati nei limiti parimenti ivi indicati , ordinando all’amministrazione resistente di riattivare il procedimento e rinnovare e concludere la verifica dell’anomalia dell’offerta di Dussmann Service S.r.l., entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza….”, il RUP ha proceduto alla nuova verifica dell’anomalia con richiesta di giustificativi aggiuntivi, ritenendo dimostrata la sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata dalla ditta Dussmann Service S.r.l.; con determinazione dirigenziale n. 152 del 16/04/2024 la CUC ha aggiudicato nuovamente alla sopracitata ditta l’appalto del servizio in oggetto.

La ditta Cir food ha impugnato davanti al Tar Emilia Romagna la nuova aggiudicazione, e che l’udienza è stata fissata per il 07/11/2024; l’Amministrazione Comunale ha incontrato i rappresentanti delle parti (Dussmann Service e Cir Food) ed i rispettivi legali in data 21/10/2024 e sono state concordate le seguenti azioni: La rinuncia consensuale da parte di Dussmann Service srl e dell’ Amministrazione Comunale alla prosecuzione del contenzioso avanti al TAR Emilia Romagna; i tempi e gli adempimenti necessari e conseguenti alla nuova aggiudicazione dell’appalto alla Ditta Cir Food per il regolare avvio del servizio senza alcuna interruzione.

Pertanto la Ditta Dussmann Service srl garantirà il servizio fino al 20/12/2024 (ultimo giorno di scuola) per consentire i passaggi necessari nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie; si procederà all’effettuazione dei necessari sopralluoghi nelle scuole e alla consegna del servizio alla Ditta Cir food in via d’urgenza entro il 27/12/2024 per consentire alla nuova aggiudicataria di procedere con tutti gli adempimenti necessari al regolare avvio del servizio.

“Durante le vacanze verranno terminati tutti i passaggi di consegna delle attrezzature e i relativi controlli e – aggiunge l’Assessore Maria Savigni – naturalmente i costi per le famiglie rimarranno invariati, così come il menu, il sistema di prenotazione tramite “app” e i controlli sulla qualità del servizio eseguiti da un ente esterno. Tutta la struttura comunale è al lavoro per garantire il servizio migliore: ringrazio gli uffici che hanno seguito tutta la vertenza legale e i passaggi di consegna”.