Lunedì 16 dicembre, la sede degli Alpini di Viano ha ospitato un partecipato incontro sul tema del Controllo di Vicinato. Più di ottanta cittadine e cittadini hanno preso parte all’evento, dimostrando grande interesse per un progetto che punta a rafforzare la sicurezza e il senso di comunità nel territorio. L’iniziativa rappresenta il primo passo verso la firma del Protocollo con la Prefettura, che formalizzerà l’adesione del Comune di Viano a questa rete di collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Il Controllo di Vicinato, al centro dell’incontro, è stato presentato come un sistema efficace per prevenire i furti e le attività criminali. Non si tratta di organizzare ronde o di sostituirsi alle forze dell’ordine, ma di creare una rete di vicini attenti e collaborativi, capaci di riconoscere e segnalare situazioni sospette, contribuendo così alla sicurezza di tutti. Oltre alla prevenzione dei reati, il progetto favorisce un rinnovato senso di appartenenza, rinsaldando i legami tra le persone e migliorando la qualità della vita in paese.

Ad aprire la serata è stato il sindaco di Viano, Fabrizio Corti, che ha sottolineato l’importanza del Controllo di Vicinato per la tutela del territorio e per il rafforzamento della coesione sociale. “Non si tratta solo di sicurezza, ma anche di riscoprire il valore della comunità”, ha dichiarato il primo cittadino.

Molto apprezzati anche gli interventi degli ospiti. Il dottor Italo Rosati, comandante della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia, ha illustrato come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia il fulcro di questo progetto. Robert Barbieri, ideatore del circuito SicuRE, ha raccontato l’esperienza di altri comuni della provincia di Reggio Emilia che hanno già attivato il Controllo di Vicinato con ottimi risultati. Infine, il professor Marco Capriglio ha presentato i risultati di una ricerca sul campo, evidenziando come questa strategia non solo riduca i furti, ma aumenti anche il senso di fiducia tra i membri della comunità.

L’ampia partecipazione e il vivo interesse del pubblico confermano che a Viano c’è voglia di costruire un territorio più sicuro e unito. L’incontro di ieri sera ha gettato le basi per un progetto destinato a crescere e a diventare un punto di riferimento per la comunità. Il Comune lavorerà per siglare il Protocollo con la Prefettura, avviando ufficialmente il Controllo di Vicinato.