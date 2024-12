Sag Group, insieme a tutte le società del gruppo, dona alla delegazione regionale della Croce Rossa Italiana un carrello con installata una motopompa autoinnescante di grande utilità nelle situazioni come quelle che, purtroppo, cittadini, paesi e aziende hanno dovuto affrontare a maggio 2023 e settembre 2024 a seguito delle devastanti alluvioni che hanno colpito molti territori emiliano-romagnoli. Alla base di questa decisione c’è la consapevolezza che le aziende possono avere un’importante funzione sociale per il territorio in cui operano, di cui sono orgogliosamente parte.

“È ammirevole il lavoro e l’impegno delle strutture, come Croce Rossa Italiana, che quotidianamente sono al servizio delle comunità. Durante le catastrofi ambientali che ci hanno colpito in questi due anni, i volontari non si sono risparmiati, operando tra la gente e dando conferma, se ce ne fosse bisogno, della loro importanza” dichiara Walter Zini, Presidente di SAG Group.

Sag Group, che conta circa mille dipendenti ed è presente con sei stabilimenti in Emilia-Romagna, ha scelto rendere partecipi i propri collaboratori e gli stakeholder di questa iniziativa, inviando loro non solo un messaggio di auguri, ma anche di ringraziamento perché anche grazie al loro contributo è stato possibile realizzare questa donazione.