Giornalista pubblicista, con diversi incarichi non solo nel mondo sportivo ma anche nell’emittenza radiofonica locale, oltre a numerose collaborazioni con diversi quotidiani nazionali, Alessandro Crovetti avrebbe compiuto 66 anni il 25 dicembre.

Il MESSAGGIO DEL SINDACO MASSARI

“Mi unisco al cordoglio del mondo dello sport reggiano per la scomparsa di Sandro Crovetti, 66 anni, per anni dirigente reggiano della Legabasket e di molte società professionistiche della pallacanestro italiana. A partire dalla Pallacanestro Reggiana, la società della sua città in cui iniziò negli anni tra il 1984 e il 1987.

Ci stringiamo ai familiari in questo momento di dolore profondo, ricordando un uomo che ha dato la vita per lo sport, intimamente legato alla sua città anche negli anni vissuti lontano da Reggio.

Lo sport reggiano perde un punto di riferimento importante ma l’intera città sentirà la sua mancanza”.