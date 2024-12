Una scuola colorata, più funzionale e a misura di bambino. Taglio del nastro al polo per l’infanzia di Campogalliano, che comprende la scuola “Sergio Neri” e il Nido “Flauto magico”, oggetto in questi mesi di un importante intervento di riqualificazione.

I lavori, finanziati con i fondi del PNRR per una somma complessiva di 300mila euro, hanno riguardato principalmente il Nido “Flauto magico” nell’organizzazione dell’atelier, dell’ufficio e degli altri spazi interni, con la realizzazione di nuovi ambienti per lattanti, attrezzati con un’area fasciatoio, e di uno spazio lettura, al posto della cucina interna a servizio delle scuole, che a sua volta ha preso il posto dei due depositi generici.

Novità anche per quanto riguarda l’esterno: l’area di collegamento degli accessi delle due scuole è stata coperta da una tettoia colorata, mentre il deposito per l’attrezzatura da giardino è stato collocato all’esterno, in una struttura polifunzionale in legno, che per il periodo natalizio è stata addobbata a casetta di Babbo Natale.

“Con questo intervento scriviamo un nuovo capitolo nella proposta educativa e scolastica per la fascia 0-6 a Campogalliano – commenta la Sindaca Daniela Tebasti –. La rifunzionalizzazione degli spazi e la cucina interna alla scuola Sergio Neri ci permette di ospitare in un ambiente sicuro e stimolante anche la sezione lattanti, fornendo così un servizio in più per le famiglie del territorio. In questo luogo i nostri piccoli potranno crescere e imparare, costruire amicizie e sviluppare la loro curiosità, in spazi attrezzati che favoriscono il gioco, l’apprendimento e la creatività. Investire nelle scuole significa investire nel futuro della comunità, per questo sono particolarmente orgogliosa dell’opportunità che questo ampliamento offrirà alle famiglie di Campogalliano”.