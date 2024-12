Il programma della Festa della Sfogliata, rinviata lo scorso 8 dicembre a causa del maltempo, arricchisce la domenica del “Natale in festa” organizzata dal Comitato Commercianti e Attività Produttive, con gli appuntamenti tipici dell’evento: gli assaggi gratuiti di sfogliata e anicione, le proposte – non solo gastronomiche – delle associazioni, il mercato ambulante, il mercato dell’ingegno e dell’oggettistica natalizia, i vari spettacoli per le vie del centro.

Da non perdere, come ogni anno, la camminata dei Babbi Natale, organizzata dal Comitato Commercianti e Attività Produttive di Finale Emilia con la collaborazione della Podistica Finale Emilia.

In serata, al Nuovo Cinema Corso, il concerto di Natale offerto alla cittadinanza dall’amministrazione comunale con il Coro Gospel Soul.

Ecco nel dettaglio il programma degli eventi previsti

Domenica 22 dicembre – Finale Emilia – Centro Storico FESTA DELLA SFOGLIATA (TORTA DEGLI EBREI)

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

MERCATO DELL’INGEGNO E DELL’OGGETTISTICA NATALIZIA

MERCATO AMBULANTE

IL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI E LE SCUOLE IN PIAZZA

Iniziative, bancarelle, degustazioni e assaggi di prodotti locali per un Natale Solidale

A.M.O., AVIS, Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, Associazione Culturale Alma Finalis, Tentativo Gruppo Teatro, Comitato Carnevale dei Bambini, Associazione Volontari pro Handicappati, Circolo Parco dell’Ovest, Comitato Genitori della Scuola Secondaria di primo grado “C. Frassoni”, Lions Club Finale Emilia, Centro socio-riabilitativo Tandem, Pro Loco Finale Emilia, Gruppo Gli Zuccherosi, Basket Finale Emilia, Podistica Finale Emilia

ASSAGGI GRATUITI DI SFOGLIATA E ANICIONE

presso le postazioni delle Associazioni A.M.O., AVIS, Croce Rossa, Protezione Civile, Pro Loco e Circolo Parco dell’Ovest

ASSAGGI GRATUITI DI SFOGLIATA KASHER

realizzata secondo l’antica ricetta ebraica e PILLOLE DI STORIA FINALESE

A cura dell’Associazione Alma Finalis in collaborazione con Il Tentativo Gruppo Teatro

L’anicione è offerto dalla ditta CASONI

FRITTO E MANGIATO

Gnocchini e frittelle delle Associazioni Volontari pro Handicappati, Croce Rossa, A.M.O., Basket Finale Emilia, Pro Loco Finale Emilia

LE DOLCEZZE E LE PRELIBATEZZE della Protezione Civile e della Croce Rossa

LA PERDGA DI SALAM (il maialino in festa) proposta dall’A.M.O.

ATTIVITA’ E GIOCHI PER I PIU’ PICCINI con il Gruppo Giovani della Croce Rossa

LA CASA DI BABBO NATALE realizzata dall’Associazione “Senza Fili” di San Felice sul Panaro

BABBO NATALE IN SLITTA animazione itinerante del Comitato Carnevale dei Bambini

POP CORN E ZUCCHERO FILATO PER TUTTI I BAMBINI Gruppo Gli Zuccherosi

MUSICA E SPETTACOLI PER FARE FESTA!

Dalle ore 10.00

ARTISTI DI STRADA

A cura del Comitato Commercianti di Finale Emilia

Dalle ore 15.00 – ZASTAVA BALKAN ORKESTAR

Ore 15.30 – Piazza Verdi Partenza della CAMMINATA DEI BABBI NATALE

Percorso a sorpresa per le vie del centro accompagnato dalla musica della BANDESSA

Cioccolata in tazza e tè con biscotti offerti a tutti i partecipanti nei punti ristoro presso Bar Chocolat Cafè e Bar Fly

Iniziativa organizzata dal Comitato Commercianti di Finale Emilia in collaborazione con la Podistica Finale Emilia e il Comune di Finale Emilia

Ore 16.30 LA DANZA DELLE FARFALLE LUMINOSE

Compagnia Corona Events

Ore 21.00 – Nuovo Cinema Corso

Concerto degli auguri di Natale con il CORO GOSPEL SOUL

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Iniziativa realizzata dal Comune di Finale Emilia