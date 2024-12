Sabato, 21 dicembre, il Cavola Forum ospita una serata musicale di alto livello, un momento fortemente legato al periodo festivo e un’occasione per ascoltare ottima musica eseguita da una delle realtà musicali più importanti della nostra provincia. Va infatti in scena alle ore 21 il Concerto di Natale, organizzato dal Comune di Toano. Al Cavola Forum suonerà la Filarmonica Città del Tricolore di Reggio Emilia, diretta dal maestro Stefano Tincani.

Dal 2006 la Filarmonica Città del Tricolore non è solo l’orchestra di fiati di Reggio Emilia, bensì una fucina di collaborazioni, di attività e di sperimentazioni che la radica nel tessuto sociale della città e della provincia. Tra i suoi obiettivi infatti, spicca la volontà di offrire la musica come elemento aggregante per la comunità. La naturale evoluzione di un ensemble di fiati destinata a rappresentare la città nei momenti istituzionali non poteva che trovare sede operativa nel Conservatorio “A. Peri -. C. Merulo”. Una collaborazione forte e proficua di stima reciproca, avanguardia nel sistema educativo musicale nazionale. La Presidenza della Repubblica ha riconosciuto la Filarmonica come Associazione Musicale di interesse culturale Nazionale.

La serata sarà ad ingresso con offerta libera, e il ricavato verrà devoluto alla Protezione civile di Cavola e Valsecchia. È previsto anche un servizio di trasporto rivolto alle persone che non sono in grado di spostarsi autonomamente ma che vogliano comunque partecipare alla serata: sarà attivato su prenotazione, e il numero da chiamare è lo 0522 805110 (interno 1).

Prima del concerto sarà anche proiettato un video che racconta la trasferta della delegazione istituzionale del Comune di Toano al Festival Internazionale dei Giochi Tradizionali che si è svolto nell’oasi di Assa in Marocco nel mese di novembre.

Afferma il Sindaco di Toano, Leonardo Perugi: “Il concerto di sabato vuole essere una sorta di piccolo “regalo” che abbiamo pensato per la comunità, coinvolgendo una realtà musicale di alto profilo come la Filarmonica Città del Tricolore. Invitiamo tutti a partecipare, anche perché alla fine del concerto ci sarà un momento conviviale, con brindisi e panettone, occasione per scambiarci gli auguri di buone feste”.