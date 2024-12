Nella giornata di ieri, dalle ore 15:00 fino a tarda serata, i Carabinieri della Stazione di Casalgrande, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Reggio Emilia, del Nucleo Ispettorato Lavoro di Reggio Emilia, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma e dell’Unità Cinofila dei Carabinieri di Bologna, hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio.

L’operazione, che ha visto l’impiego di una ventina di militari, si è svolta nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria e comune, intensificate in vista delle festività natalizie. Durante i controlli, i militari hanno: sottoposto a controlli e identificazione un centinaio di persone, tra cui una dozzina di pregiudicati, controllato 50 autoveicoli; effettuato ispezioni presso vari esercizi pubblici, rilevando in un ristorante infrazioni per mancanza dell’attestato di formazione del personale alimentarista e inosservanze nei confronti dei lavoratori, con la contestazione di sanzioni per 3.000 euro. L’attività preventiva si è estesa anche alle aree adiacenti ai supermercati per contrastare potenziali reati nelle ore di chiusura.

Inoltre, i Carabinieri hanno ispezionato quattro casolari abbandonati, spesso occupati abusivamente in inverno da pregiudicati, clandestini e consumatori di droga. Nel recente passato peraltro in alcuni casi, tali edifici sono risultati essere stati forniti di energia elettrica sottratta illegalmente dalla rete pubblica, circostanza questa non emersa nei controlli di ieri.

Tra i pregiudicati controllati, alcuni avevano precedenti legati a reati connessi alle sostanze stupefacenti, ma le ispezioni personali non hanno portato al rinvenimento di droga. La posizione di alcuni pregiudicati non residenti è attualmente al vaglio per l’eventuale emissione di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Casalgrande. L’operazione condotta a Casalgrande rientra in un programma di mirati controlli che interesseranno anche altre aree della provincia, con l’obiettivo di prevenire condotte delittuose, spesso in aumento durante il periodo natalizio..