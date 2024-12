Record di nascite al Santa Maria Nuova. Da lunedì a giovedì sono venuti alla luce ben 34 neonati e in particolare mercoledì sono nati 12 bambini. Il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Santa Maria Nuova, diretto dal dottor Lorenzo Aguzzoli, ha lavorato a pieno ritmo per fare fronte a questo boom di nascite.

Un record e anche una grande gioia da parte dei medici, delle ostetriche e degli infermieri che hanno riempito le culle a disposizione del reparto. Ma quello che conta è che tutto sia andato bene grazie alla grande professionalità dell’equipe ostetrica e neonatologica.

Dei 12 neonati di mercoledì, 11 sono femmine e 1 è maschio. Nel Reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Reggio Emilia sono nati al 17 dicembre 2024 2mila 413 bambini e a inizio dicembre eravamo già a più 57 rispetto allo stesso periodo del 2023.

“L’attività quotidiana del reparto di Ostetricia è fatta di questi eventi – dichiara il dottor Aguzzoli – ma l’eccezionalità di fare nascere così tanti bambini in un solo giorno sorprende sempre e ci riempie di pensieri positivi per il futuro. Siamo consapevoli che a permetterci di gestire al meglio situazioni di questo tipo siano anzitutto la professionalità e l’esperienza degli operatori, cui va il nostro plauso, nonché le tecnologie a disposizione. Siamo ad oggi il terzo Centro per numero di parti a livello regionale e il primo centro in Regione per assistenza al parto podalico che viene offerto alle mamme che lo desiderano. Siamo inoltre fortunati e orgogliosi di avere una Neonatologia all’avanguardia che ci consente di assistere al meglio anche i neonati pretermine e di basso peso. Secondo i dati Istat – conclude Aguzzoli – l’Italia ha il tasso di natalità più basso d’Europa e di conseguenza questo non può che essere un segnale di cui rallegrarsi”.

Le mamme in attesa sono un bagaglio prezioso per la società e la nascita dovrebbe essere tra le priorità dell’assistenza sanitaria.