Per anni, unitamente a un connazionale, ha vessato un 56enne mantovano, costringendolo con minacce e violenze a consegnare loro continue somme di denaro. Gli episodi più gravi risalgono al novembre 2022, quando i due sono stati arrestati in flagranza dopo essere entrati indebitamente nell’abitazione della vittima e averlo minacciato di morte, chiedendo la consegna di 1.000 euro in contanti.

Approfittando di un momento di distrazione, il 56enne era riuscito a contattare un amico, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. Le indagini hanno ricostruito una lunga serie di episodi analoghi, tra cui quello del giorno precedente all’arresto, quando la vittima era stata schiaffeggiata, obbligata a salire su un autobus per Castelnovo e costretta, sotto minaccia, a prelevare 200 euro, ultima somma disponibile sul suo conto.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere fatti risalenti al febbraio 2022, quando la donna, con cui la vittima aveva avuto una relazione sentimentale, lo aveva convinto ad accompagnarla in Romania, dove, in concorso con altre persone, lo aveva derubato di 5.000 euro e rinchiuso per una settimana al freddo in un pollaio.

Quindi l’iter processuale con la condanna dei due a oltre 5 anni di reclusione. Per la 53enne la condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione, comprensiva dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 9 aprile 2024, è divenuta esecutiva il 17.12.2024 avendo la Suprema Corte di Cassazione dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Per questi motivi l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione che alle prime ore di questa mattina è stato eseguito dai Carabinieri di Castelnovo Sotto nel cui comune la donna risiede. I militari rintracciata la donna l’hanno arresta conducendola, al termine delle formalità di rito, in carcere per l’espiazione della pena. Detratto il periodo pre-sofferto di 21 giorni, la donna deve scontare 5 anni, 3mesi e 9 giorni di reclusione.