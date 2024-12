La Juve torna al successo, Monza sconfitto 2-1

MONZA (ITALPRESS) – Dopo quattro pareggi consecutivi in campionato e tante critiche ricevute, la Juventus ritrova la gioia dei tre punti contro il Monza. All’U-Power Stadium, i ragazzi di Thiago Motta superano per 2-1 la compagine brianzola, grazie alle reti di McKennie e di Nico Gonzalez nel primo tempo: nel mezzo a segno Birindelli per il Monza. Pur non giocando una partita impeccabile, i bianconeri agganciano così il sesto posto, portandosi a tre lunghezze dalla zona Champions. Le indiscrezioni della vigilia in casa Juve alla fine sono state confermate. Per curare la scarsa produzione offensiva della sua squadra, Motta schiera dal primo minuto tutti i suoi giocatori più qualitativi: Koopmeiners gioca in mediana, mentre alle spalle di Vlahovic ci sono Yildiz, Conceicao e Nico Gonzalez. Nonostante un giropalla spesso prevedibile, le scelte di formazione pagano sin dal primo tempo, dove i bianconeri realizzano le due reti della gara. Ad aprire le marcature ci pensa McKennie al 14′, su corner di Koopmeiners: quest’ultimo è poi uscito all’intervallo per un problema all’adduttore. Al 39′, invece, Nico Gonzalez raccoglie una palla vagante in area avversaria e insacca da due passi, sfruttando un atteggiamento piuttosto molle della retroguardia brianzola.

Fra il primo e il secondo sigillo dei bianconeri, però, c’è stato anche il gol del momentaneo pareggio di Birindelli, autore di uno splendido tiro al volo. Nella prima frazione i padroni di casa si sono resi più volte pericolosi, sciupando diverse chance in ripartenza, senza punire qualche leggerezza difensiva di troppo da parte della Juve.

Partita vivace e divertente anche nella ripresa con i due portieri subito protagonisti: prima Di Gregorio si distende per parare il tiro da fuori di Bianco, poi Turati nega la gioia personale a Yildiz. Il Monza continua a credere al pari anche perchè la Juve non porta l’affondo decisivo. Al 70′, infatti, D’Ambrosio si divora il possibile 2-2, calciando alto da buona posizione. Dopo un finale di totale apprensione, la Juve porta a casa il bottino pieno. Dall’altra parte, i brianzoli escono dal campo a testa alta, ma la classifica piange. Il Monza, infatti, è il fanalino di coda del campionato con soli dieci punti all’attivo.

