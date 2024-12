L’Atalanta batte anche l’Empoli, brilla De Ketelaere

BERGAMO (ITALPRESS) – Undici vittorie di fila e Natale in testa alla classifica della Serie A per l’Atalanta, che ha battuto, in casa, per 3-2, un Empoli incerottato ma sempre volitivo. Decisivi la doppietta di De Ketelaere e il gol di Lookman. Nulla da fare per la squadra di D’Aversa, alla terza sconfitta nelle ultime cinque partite, a segno con Colombo ed Esposito (dagli 11 metri).

L’Atalanta è partita col freno a mano tirato, i toscani hanno invece sfruttato l’occasione andando ad esasperare la marcatura uomo contro uomo che ha creato non pochi problemi alla squadra di Gasperini. Il primo lampo è stato quello di Colombo: i toscani hanno sfruttato una disattenzione su una rimessa laterale, al 13′ l’attaccante empolese ha superato Carnesecchi grazie anche alla deviazione di Djimsiti. Brutte notizie anche per quanto riguarda Mateo Retegui, uscito al 21′ a causa di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro: al posto dell’italo-argentino è entrato Zaniolo, piazzato dal tecnico dei bergamaschi al centro dell’attacco. Due i pali colpiti dai padroni di casa, ma nel giro di pochi minuti sono arrivate due reti: la prima di De Ketelaere (34′), su cross di Zappacosta; quella del sorpasso firmata da Lookman, abile a sfruttare la sponda di Zaniolo, arrivata nel primo minuto di recupero. Nella ripresa i nerazzurri hanno cercato di sorprendere Vasquez con una conclusione violenta di Ederson dalla distanza ma è arrivato il pari (momentaneo 2-2), siglato da Esposito su calcio di rigore, dopo un fallo di Djimsiti su Grassi (azione rivista al Var da parte di Feliciani). L’Atalanta si è affidata quindi alle giocate individuali e a quattro minuti dal 90′ è stato De Ketelaere, con una giocata individuale, a trovare il diagonale vincente per la rete del 3-2, dopo aver saltato un paio di uomini. A Bergamo scatta la festa per il Natale e per il team orobico, quanto mai alle stelle.

– foto Ipa Agency –

