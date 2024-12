In prevalenza poco nuvoloso con possibilità di temporanei addensamenti. Ampie schiarite in serata. Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 0 e 3 gradi e localmente inferiori in aperta campagna. Massime in in lieve calo sulla Romagna con valori intorno a 7/8 gradi. Venti in prevalenza deboli/moderati da nord-ovest. Temporanei rinforzi anche forti lungo i rilievi centro-occidentali fino al primo mattino. Mare mosso sotto costa, tra mosso e molto mosso al largo.

(Arpae)