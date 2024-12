Lo spirito del Natale è arrivato in anticipo quest’anno, grazie all’iniziativa di solidarietà organizzata da Bobcats APS ASD. L’evento, dal titolo evocativo “Un Giorno da Elfo”, ha coinvolto attivamente le comunità di Cavriago e Montecchio Emilia in una raccolta di giochi e indumenti nuovi e usati. Il risultato è stato straordinario: oltre 130 oggetti donati, un segno tangibile della generosità e dell’impegno collettivo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di cittadini di tutte le età, che hanno contribuito con doni destinati a fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà. I materiali raccolti sono stati successivamente donati alla Caritas di Cavriago, che si occuperà di distribuirli alle famiglie bisognose del territorio.

“Abbiamo scelto il tema dell’elfo natalizio come simbolo di aiuto e magia,” ha dichiarato il

presidente di Bobcats APS ASD Picelli Mattias. “È stato emozionante vedere la partecipazione e l’entusiasmo della comunità. Questo evento dimostra che, insieme, possiamo fare grandi cose”.

La raccolta è stata organizzata con punti di consegna strategici tra Cavriago e Montecchio Emilia, dove volontari si sono trasformati in moderni “elfi” per accogliere i doni e distribuire sorrisi. Tra i giochi raccolti, bambole, puzzle, costruzioni e giochi di società; tra gli indumenti, cappotti, sciarpe e guanti, perfetti per affrontare il freddo dell’inverno.

La Caritas di Cavriago, partner fondamentale dell’iniziativa, si è detta profondamente grata per il supporto ricevuto. “Ogni oggetto donato rappresenta un segno di speranza per le famiglie che seguiamo. Questo evento ci ricorda quanto sia importante fare rete e lavorare insieme per il bene comune,” ha affermato un rappresentante dell’associazione.

“Un Giorno da Elfo” è stato più di un evento: è stato un momento di condivisione e di riflessione sul valore della solidarietà. Bobcats APS ASD spera che questa iniziativa possa diventare un appuntamento annuale e invita tutti a continuare a sostenere attività simili.

In un periodo dell’anno in cui la corsa ai regali è spesso protagonista, “Un Giorno da Elfo” ci

ricorda che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore. E, grazie alla generosità di Cavriago e Montecchio Emilia, quest’anno il Natale sarà un po’ più luminoso per molti.