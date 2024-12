Il Sindaco ha firmato la consueta ordinanza che dispone il divieto di scoppi di petardi, fuochi d’artificio e simili dalle 12 di domani, 24 dicembre, alle 7 del 7 gennaio 2025.

L’ordinanza vieta ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico. È inoltre vietato nei luoghi privati, l’utilizzo senza la licenza di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita e l’utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette.

L’ordinanza raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute prospicienti aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico.

Si raccomanda a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi; ai proprietari di animali domestici, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali stessi.