L’ennesimo grande successo, organizzativo e di partecipazione. L’edizione 2024 del ‘Assalto al Castello’, la tradizionale gara di trail che si snoda sui tradizionali 11km di sterrato su cui ‘domina’ il Castello di Casalgrande, non ha tradito le attese.

Un evento, quello tenutosi ieri domenica 22 dicembre, patrocinato dal Comune di Casalgrande, che ha messo a dura prova gli oltre 120 iscritti che hanno affrontato da par loro i 700 metri di dislivello del percorso.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il Vicesindaco Valeria Amarossi che ha premiato i vincitori: “Voglio ringraziare ancora una volta la Virtus Casalgrande per l’eccellente organizzazione di un evento che resta sempre tra quelli più partecipati nel panorama podistico invernale della provincia. Assieme a loro, un sentito grazie anche ad Ema Emilia Ambulanze e il Gruppo Alpini per la loro presenza e costante supporto a queste iniziative. Infine, un grazie enorme a Ivo Bonicelli, mio cavaliere e prezioso braccio destro durante le premiazioni!”

“Complimenti vivissimi a tutti i vincitori e partecipanti alla gara!”