Si trovava al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e dopo essere caduto dalla barella ha aggredito l’infermiere che era intervenuto per soccorrerlo colpendolo con uno schiaffo. Per questi motivi, con l’accusa di lesioni personali aggravate ai danni di personale sanitario, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 38enne domiciliato in città.

È accaduto la notte del 22 dicembre, quando l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si trovava su di una barella al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Durante l’attesa l’uomo in conseguenza del suo stato di agitazione cadeva dalla barella venendo soccorso da un infermiere che cercava di calmarlo, scatenando una inspiegabile reazione violenta. L’uomo colpiva l’operatore sanitario con uno schiaffo al volto, causando lesioni giudicate guaribili in un giorno. L’intervento immediato del personale medico e paramedico permetteva di contenere la situazione. Allertata la centrale operativa del 112, quest’ultima inviata sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile. I militari, identificato l’uomo, raccoglievano le testimonianze di quanti avevano assistito all’aggressione. Ricostruiti i fatti, i Carabinieri hanno ritenuto che ci fossero elementi sufficienti per la denuncia del 38enne.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.