In un’ammirevole iniziativa di solidarietà, il Rotaract Club Carducci-Galvani ha unito le forze con i Club Bologna Est e Felsineo per sostenere le persone senza fissa dimora di Bologna. Collaborando con la Cooperativa Sociale Piazza Grande, impegnata nel contrasto all’emarginazione e nella promozione della giustizia sociale, e con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e Sheep Italia Onlus, associazione toscana che opera nel campo dei diritti umani e dell’inclusione, i giovani rotaractiani hanno dato vita a un progetto di grande impatto sociale.

Il progetto

Circa un mese fa, i soci dei tre club si sono riuniti nello studio del fotografo di alta moda Daniele Guidetti, noto per la sua sensibilità verso tematiche sociali. Guidetti ha offerto la sua professionalità per uno shooting fotografico personalizzato, coinvolgendo tutti i presenti in cambio di una donazione libera. Grazie a questa iniziativa, sono stati raccolti oltre 700 euro, utilizzati per acquistare beni di prima necessità come spazzolini da denti, dentifrici, saponi, fazzoletti di carta, preservativi e assorbenti. Questi articoli, insieme a materiali donati da Coop Alleanza 3.0 e alle coperte fatte a mano dai volontari di Sheep Italia, sono stati inseriti in kit destinati alle persone senza dimora.

All’inizio di dicembre, i soci dei tre club bolognesi si sono dedicati alla preparazione dei kit, successivamente distribuiti alle persone senza fissa dimora di Bologna, in collaborazione con i referenti della Cooperativa Piazza Grande. Questo progetto testimonia la passione, la dedizione e la consapevolezza dei giovani membri del Rotaract, che scelgono di non distogliere lo sguardo da chi ha bisogno, contribuendo attivamente al benessere della comunità bolognese e delle sue persone più fragili.

Il calore della scelta per riscoprire la dignità

Il momento più toccante della consegna sarà quando ogni persona potrà scegliere la coperta che preferisce. Essendo tutte artigianali e uniche, questo gesto restituirà loro la possibilità di compiere una scelta, un atto spesso negato a chi è costretto a concentrarsi esclusivamente sulla sopravvivenza quotidiana. Sarà un gesto simbolico che rappresenterà non solo un dono materiale, ma anche un riconoscimento della loro dignità e individualità.

Le parole dei presidenti

Pietro Ruggeri, presidente del Rotaract Club Carducci-Galvani, ha dichiarato: “Abbiamo voluto unire le forze per rispondere a un bisogno concreto della nostra città. È stato emozionante vedere come la collaborazione tra i club possa trasformarsi in azioni che fanno la differenza.”

Francesco Deserti, presidente del Rotaract Club Bologna Est, ha sottolineato: “Questo progetto dimostra che con passione e impegno possiamo costruire un futuro migliore per tutti, a partire dai più fragili. Essere parte di questa iniziativa è stato un onore.”

Gianluca Bettazzoni, presidente del Rotaract Club Felsineo, ha aggiunto: “Non si tratta solo di distribuire beni materiali, ma di costruire un legame umano con chi vive ai margini. Questo progetto è un esempio del valore che il Rotaract può portare alla comunità.”

Rotaract: giovani leader al servizio della comunità

Il Rotaract è un’organizzazione internazionale che riunisce giovani dai 18 anni in su, animati dai valori di solidarietà, fratellanza e pace promossi dal Rotary International. La sua missione è quella di coltivare capacità di leadership e sensibilità civica, incoraggiando il servizio alla comunità attraverso iniziative che rispondono sia a esigenze locali che globali. Con il suo impegno, il Rotaract forma cittadini consapevoli, pronti a lasciare un impatto positivo nella società e a contribuire a un mondo più equo e sostenibile.