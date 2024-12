Si avvicina il Natale e nuove donazioni sono arrivate al reparto di Pediatria e all’Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena tra lo scorso fine settimana e la giornata di oggi.

Sabato 21 dicembre sono arrivati nel reparto diretto dal Professor Lorenzo Iughetti i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Modena, portando dei panettoni da destinare ai piccoli degenti. Domenica 22 dicembre è stato il turno dei Babbi Natale motociclisti “Bikers della Bassa”, arrivati al Policlinico in sella alle loro potenti due ruote, che ogni anno allietano il reparto con la loro allegra e rombante rumorosità, e poi il gruppo “Elfi in Corsia”, aggregazione spontanea di genitori di una scuola modenese. Le allegre “mamme elfo” accompagnate da Babbo Natale, hanno portato doni a tutti i bambini della pediatria. Ieri pomeriggio, infine, è tornata a fare visita al reparto Giulia Gilca Beauty Salon di Modena, che ha attivato una raccolta fondi tra i propri clienti per acquistare giochi sempre destinati ai bambini che trascorreranno il Natale nei reparti. In totale sono arrivati 110 pacchi regalo in reparto assieme anche a dei golosi panettoncini.

Ad accogliere le varie delegazioni sono stati i professionisti del reparto tra cui il Professor Lorenzo Iughetti, il medico di Oncoematologia Pediatrica Giovanni Palazzi e la coordinatrice infermieristica Maria Cifuni.