L’Amministrazione comunale aumenta le ore di sostegno per gli alunni residenti nel territorio del Comune di Casalgrande che frequentano le scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado e che risultino certificati in base a una relazione sottoscritta e protocollata da pedagogista accreditata.

Con deliberazione di Giunta, al fine di consentire agli alunni di poter vivere appieno e con maggior continuità il contesto di classe in cui sono inseriti, dando, al contempo, una sempre maggiore attenzione all’intervento individualizzato a favore di questi, è stato deciso di procedere all’attivazione di 60 ore settimanali aggiuntive di sostegno per l’Anno scolastico 2024/2025.

“Con questa decisione si riconferma l’attenzione particolare che l’Amministrazione comunale di Casalgrande riserva alle fragilità – dichiara l’Assessore con delega all’Educazione e Formazione, Graziella Tosi -. Si è ritenuto per tanto fondamentale allocare risorse proprie in più per gli studenti, in possesso di certificazione, che necessitino di ulteriori sostegni nella loro frequentazione scolastica. Nessuno deve essere lasciato indietro, anche per ciò che concerne il sistema educativo del nostro territorio”.