Di fronte ad una Cetilar Arena gremita in ogni spazio possibile per i tifosi di casa è andata in scena la sfida al vertice del campionato di serie B tra Pisa e Sassuolo. Fabio Grosso ha mandato in campo dal primo minuto per il suo 4 – 2 – 3 – 1 Moldovan tra i pali, Muharemovic e Lovato centrali di difesa con Doig e Tolijan rispettivamente sulle fasce di movimento a sinistra e sulla destra. Poi Boloca e Obiang dietro la linea dei tre davanti Laurienté. Torstvedt e Berardi con Pierini punta. Inzaghi ha risposto con un 3 – 4 – 3 con Lind punta avanzata.

Il primo tempo è presto riassumibile come non moltissimo fino al 23’ quando un fuorigioco contestato a Laurienté rende nulla la sua conclusione di destro a rete. Solo un minuto dopo al 24’ sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con Matteo Tramoni che grazie ad un grande allungo supera tutti e beffa Moldovan.

Pisa 1 – Sassuolo 0

Ancora i nero azzurri toscani in rete nove minuti dopo al 32’ con Touré che da centro area sfrutta al massimo l’assist del compagno Marin da calcio d’angolo e segna la seconda rete.

Pisa 2 – Sassuolo 0

La ripresa vede un Pisa molto attento e in controllo contro un Sassuolo invece più determinato ad accorciare le distanze. Al 52’ Laurienté dalla sinistra riesce a trovare un assist verso il centro area dove Domenico Berardi ha provato in acrobazia una conclusione aerea che manda il pallone troppo alto sulla traversa.

Al 61’ il Pisa trova anche il terzo gol ancora con Matteo Tramoni che sfrutta al meglio un cross in seguito ad un calcio da fermo, di testa mette la palla nell’angolino a destra dove Moldovan ci arriva ma non trattiene. Al 63’ il Sassuolo sostituisce Obiang con Iannoni, Boloca con Ghion e Doig (ammonito) con Pieragnolo.

Pisa 3 – Sassuolo 0

Ci pensa Pierini a 20 minuti dalla fine ad accorciare le distanze sugli sviluppi di un lungo lancio di Lovato verso l’area avversaria, palla toccata prima da Torstvedt e poi finalizzata in rete di sinistro da lui. Questa è l’ottava rete per l’ala destra di Parma. Il Sassuolo poi si divora letteralmente con Laurieté da solo davanti a Semper un gol quasi certo al 75’

Pisa 3- Sassuolo 1

Al minuto 86 c’è da registrate l’esordio stagionale di D’Andrea che prende posto in campo in un giorno non fortunato perché arriva la prima sconfitta dopo quattro mesi.

Nemmeno il tempo di pensarci troppo perché si torna in campo tra pochi giorni.

Claudio Corrado