Una giovane donna che aveva accusato un malore lungo il canale centrale del monte Giovo, è stata recuperata grazie all’attivazione della stazione monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna.

La richiesta è arrivata verso le 12:30: una ventisettenne residente in Provincia di Siena ha accusato un malore lungo il canale centrale del monte Giovo nel comune di Pievepelago, a circa 1850mt di quota, all’altezza del secondo tiro di salita. La donna era con il compagno di cordata – entrambi ben equipaggiati – e quando ha accusato lo stato di malessere il compagno ha chiamato il 118 che ha attivato il Soccorso Alpino e successivamente EliPavullo per l’evacuazione. Quest’ultimo, giunto sul posto, è riuscito a “verricellare” in autonomia la paziente e a caricarla a bordo, mentre due tecnici della stazione monte Cimone erano pronti alla base del canale se fosse stato necessario il supporto nelle operazioni. La donna è stata portata al campo base in località Boccaccia – alla base del monte Giovo – dove il medico dell’elisoccorso l’ha valutata e successivamente è stata elitrasportata all’ospedale di Pavullo per i controlli e le cure del caso.