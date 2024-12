Scontro tra auto a Spilamberto, morto un giovane di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Ergastolo di Spilamberto. E’ successo poco dopo le 23:00 in via Montanara dove, per cause in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori – tutti di origini brasiliane – si è schiantata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso opposto e sulla quale viaggiava una coppia di ragazzi.

Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari: tre ambulanze, automedica ed elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco. Purtroppo il diciasettenne è morto poco dopo il trasporto all’Ospedale di Baggiovara.

La madre del ragazzo, 60 anni, è stata ricoverata al Maggiore di Bologna. All’ospedale Sant’Agostino di Baggiovara, tutti i condizioni di media gravità, sono stati trasportati il padre del ragazzo, 65anni, e gli occupanti dell’altra auto: una ragazza di 26 anni ed un ragazzo di 23. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, intervenuta per eseguire i rilievi.