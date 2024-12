Monaco di Baviera e Malta saranno ancora più vicine grazie a due nuovi voli settimanali della compagnia aerea Universal Air. La collaborazione con l’aeroporto di Rimini, annunciata da AIRiminum 2014, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, sarà operativa dalla prossima stagione estiva. I voli collegheranno Rimini a Monaco di Baviera e Malta dal 5 giugno al 23 ottobre 2025, ogni giovedì, utilizzando aerei Dash 8-400 da 78 posti.

“L’aeroporto Fellini diventa sempre più centrale per l’internazionalizzazione dell’offerta turistica dell’Emilia-Romagna- afferma l’assessora a Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni-. A partire dal prossimo anno la Riviera Romagnola sarà collegata, attraverso il vettore Universal Air, a Monaco e Malta con due voli settimanali. Una notizia estremamente positiva che arriva dopo l’annuncio, il mese scorso, di tre nuovi collegamenti della British Airways, da maggio 2025, tra Rimini e lo scalo londinese di Heathrow. Si potenzia così la presenza della nostra regione nei mercati tedesco e anglo-americano-canadese. In particolare- aggiunge l’assessora-, ne uscirà rafforzata la nostra azione di promo-commercializzazione in Germania, a pochi giorni dal lancio della nuova campagna TV sulle reti televisive commerciali tedesche e alla partecipazione alle fiere turistiche in programma a Stoccarda, Monaco di Baviera e Berlino, dove saranno presenti i nostri operatori turistici”.