Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile di Modena ha dato esecuzione ad

un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di furto aggravato in concorso (mediante la tecnica delle cosiddette “false informazioni stradali”) e di indebito utilizzo di carta di credito.

In particolare, in data 5 marzo scorso, tre dei cinque indagati, a bordo di un’autovettura a loro intestata, iniziavano ad inseguire, con comportamenti incalzanti, come suonare il clacson ed abbagliare con i fari, un’autovettura con a bordo un’anziana signora di anni 81. La vittima, raggiunta con il pretesto di avere informazioni stradali, veniva distratta in modo che uno degli indagati potesse impossessarsi della borsa contenente contanti e riposta all’interno dell’abitacolo. La parte offesa, in sede di denuncia, forniva informazioni dettagliate su alcuni degli autori del reato e riconoscendone uno in sede di individuazione fotografica. Peraltro, a conferma della loro individuazione, i 3 indagati venivano compiutamente identificati in occasione di un controllo di polizia effettuato poco dopo la

consumazione del furto. Inoltre dalla visione delle immagini di video sorveglianza del tragitto percorso dall’autovettura ed in uso agli indagati, si aveva modo di seguire il mezzo, lungo tutto il tragitto sino alla sosta ove era stato poi consumato il furto.

Il 21 maggio, sempre a Modena nei pressi di un centro commerciale, quattro dei cinque indagati, con la medesima tecnica, riuscivano a sottrarre una borsa contenente due carte bancomat e

180 euro in contanti dall’autovettura di ad un’altra signora per poi cercare invano di prelevare del contante da uno sportello atm, tentativo non andato a buon fine grazie al tempestivo blocco delle carte dalla vittima. Quest’ultima in sede di denuncia e di individuazione fotografica riconosceva alcuni degli autori dell’avvenuto furto; venivano raccolti dalla squadra mobile ulteriori elementi utili all’identificazione di tutto il gruppo, ovvero riscontri delle immagini di video sorveglianza del centro commerciale e dell’istituto di credito ove erano state utilizzate invano le carte di credito sottratte.

Da ultimo il 3 marzo scorso, uno dei cinque indagati utilizzava indebitamente una carta di credito (provento di furto ai danni di un’altra signora) riuscendo a prelevare da uno sportello ATM in Castelnuovo Rangone, la somma di 1000 euro. In particolare, la donna, in sede di denuncia, riferiva di essere stata avvicinata da un’autovettura con le modalità sopra già descritte e, una volta fatto rientro a casa, si avvedeva della mancanza del proprio portafoglio. Nonostante la vittima in sede di riconoscimento fotografico non fosse riuscita a riconoscere nessuno dei tre occupanti dell’autovettura che l’aveva avvicinata chiedendole “false informazioni stradali”, si riusciva a risalire all’uomo che aveva poi prelevato indebitamente la predetta somma in contanti, mediante la visione delle immagini del

circuito di video sorveglianza dell’atm, oltre essere riusciti a risalire all’autovettura utilizzata per commettere il furto e che era stata poi oggetto di attenzione investigativa nell’ambito del primo episodio sopra descritto.

Le persone indagate una volta rintracciate sono state associate presso i rispettivi campi nomadi di loro residenza ed ubicati 3 nella provincia di Reggio Emilia, 1 a Modena ed 1 a Carpi, per la sottoposizione alla misura custodiale degli arresti domiciliari. Alle operazioni hanno partecipato oltre agli agenti della Squadra Mobile di Modena, anche personale del Commissariato di P.S. di Carpi e della Squadra Mobile di Reggio Emilia.