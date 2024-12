Thuram non basta alla Juve, è 2-2 contro la Fiorentina

TORINO (ITALPRESS) – Finisce 2-2 la sfida tra Juventus e Fiorentina. Emozioni e spettacolo nella gara delle 18 allo Stadium, dove i bianconeri non sono riusciti a vincere dopo essere passati per ben due volte in vantaggio: undicesimo pari stagionale, nel prossimo turno ci sarà il derby col Torino. Prima però i bianconeri sfideranno il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana. I viola tornano a far punti dopo due sconfitte consecutive, all’orizzonte ci sarà il big match col Napoli.

Due mosse a sorpresa negli schieramenti iniziali, praticamente una per parte: Motta sceglie Mbangula al posto di Yildiz, Palladino manda in campo Ranieri sulla sinistra visto che Gosens si è allenato poco a causa della gastroenterite. La prima occasione arriva dalla destra con Conceicao, ma Vlahovic non riesce a trovare il colpo di testa decisivo. Subito dopo il direttore di gara, Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, interrompe per alcuni minuti il match a causa di cori discriminatori rivolti verso il serbo da parte dei suoi ex tifosi. La prima rete arriva al 20′ quando Thuram è abile a sfruttare una disattenzione della difesa viola: complicato per De Gea intercettare il rasoterra sul primo palo. La Fiorentina col passare dei minuti trova la chiave per mettere in difficoltà i bianconeri, è Kean ad inventarsi il pari sul cross perfetto da parte di Adli. Due le occasioni per i padroni di casa al tramonto della prima frazione: Vlahovic viene murato dal portiere viola, Locatelli sfiora il palo con una conclusione violenta dalla distanza.

Nella ripresa i bianconeri partono col piede giusto e dopo appena tre minuti Thuram riporta avanti i suoi: di Koopmeiners l’intuizione per il francese che da dentro l’area supera De Gea per la seconda volta. Yildiz e Gatti falliscono due occasioni per il possibile 3-1, alla fine la Fiorentina, a tre minuti dal termine, pareggia i conti con Sottil, abile a sfruttare una disattenzione della difesa di casa.

– foto Image –

(ITALPRESS).